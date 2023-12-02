THY Genel Müdürü Ekşi: THY dünyada 3'üncü sıraya çıkacak

Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe önemli bir konuma sahiptir ve bu alanda hızla gelişmekte olan global sağlık turizmine büyük bir katkı sağlamaktadır. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamalarına göre, şirketin uçak filosu, 2033 yılına kadar 813 uçağa çıkacak ve böylece THY, dünya sıralamasında üçüncü sıraya yükselecek. Bu büyüme, THY'nin uluslararası sağlık turizmine olan katkısını daha da artıracaktır.

THY, 129 ülkeye uçan ve en fazla uluslararası destinasyona sahip hava yolu şirketidir. Bu geniş ağ, özellikle medikal turizm alanında büyük bir avantaj sağlamakta ve Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın artmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye'nin sağlık turizmi sektörü, yıllık yaklaşık %10 büyüme oranıyla dikkat çekmekte ve bu alanda 2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır.

THY, sağlık turizmindeki bu büyümeyi desteklemek için çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımlar arasında, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile yapılan iş birlikleri ve "Heal in Türkiye" portalı üzerinden sağlık turizmi yolcularına yönelik özel hizmetler sunulması yer almaktadır. Ayrıca, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile yapılan işbirlikleri sayesinde, Türkiye'ye sağlık amaçlı gelen yolcuların ulaşımı kolaylaştırılmış ve sağlık ihracatına katkı sunulmuştur.

Sağlık turizminde daha fazla büyüme ve gelişme sağlamak için, THY ve sektör liderleri, sektördeki konsolidasyona ve üst otorite oluşturulmasına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründeki büyümesini hızlandıracak ve uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

THY'nin bu stratejik adımları, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önemli bir aktör olarak konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak ve hem ulusal hem de uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanmasını sağlayacaktır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründe sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme yoluna girmesine katkıda bulunacaktır.

"Sağlık turizminde bir konsolidasyona, üst otoriteye ihtiyaç var"

Bilal Ekşi, THY'nin sağlık turizminde üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını belirterek, bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık ihracatına katkıda bulunmak için 2022 Ağustos'ta bir protokol imzaladıklarını anımsattı.

Bu anlaşmanın 27 ülkeyi kapsadığını ve gelen sağlık turizmi yolcuları için satış ofisleri, yetkili acenteler ve HİB tarafından geliştirilen "Heal in Türkiye" portalı üzerinden özellikle yolculara fayda sağlayacak ürünler oluşturduklarını dile getiren Ekşi, söz konusu protokole ilişkin detayları paylaştı.

Ekşi, HİB'in yanı sıra Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile de işbirliği yaparak sağlık amaçlı Türkiye'ye gelen yolcuların ulaşımını kolaylaştırdıklarını ve sağlık ihracatına katkı sunduklarını anlattı.

HİB ve USHAŞ'ta oluşturulan portalların dışında DEİK'te de yine böyle bir oluşum bulunduğunu belirten Ekşi, "Bir konsolidasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyor, daha bir üst yapının oluşturulması ve Türkiye markasının geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böyle parça parça şeylerle farklı standartlarla bizim istediğimiz yüzde 30'lar civarında bir büyümenin gerçekleşmesi mümkün değil. Ya da ilk başta büyüme gibi gözükür ancak sonra geriye gitmeler yaşanır." açıklamasında bulundu.

"Sağlık turizminde uzmanlaşmış acentelerin olması gerekiyor"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, USHAŞ verilerine göre 2023'ün ilk 6 ayında 750 bin civarında yabancının Türkiye'de sağlık hizmeti aldığını ve buradan elde edilen gelirin 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu yıl 2022'ye göre sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen kişi sayısında ciddi bir artışın görüleceğini vurgulayan Ekşi, şu bilgileri verdi:

"Biz 2024 yılı bütçesini yaparken sağlık turizminde yüzde 30 civarında bir büyüme hedefledik. Hedeflerimize giden yolda paydaşlarımızla birlikte geliştirmemiz gereken alanların olduğu da bir gerçek. İlk olarak sağlık turizmi özelinde uzmanlaşmış, acentelerin olması gerekiyor. Normal bir acentenin değil de belki Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir yapının, sağlık turizmi acentesi belgesi almasında fayda olabilir. Bu profesyonellerin sayısının artması gerekmekte. İkinci olarak Türkiye'ye yurt dışından hasta getiren kuruluşlar, acenteler ve hastaneler arasında koordinasyon güçlendirilmeli. Bu gelişme potansiyel yolcularımızın kararını kolaylaştıracaktır. Ayrıca gelen yolcuların Türkiye'de karşılaştığı problemlere, haksızlıklara hakemlik edecek bir üst mekanizma da kurulmalıdır."

"İstanbul Havalimanı ile çok büyük bir kapasite artışı yakaladık"

Bilal Ekşi, THY'nin medikal yolcu sayısını artırmak ve sağlık turizminde çözümün bir parçası olmak için sektörle beraber çalışmaya hazır olduğunu belirterek, özellikle hedef pazar olarak çalışmalar gerçekleştirilecek ülkelerin bazılarında teknik yetersizlikler olduğunun altını çizdi.

Bu bölgelerde Türk sağlık kuruluşların tanıtım faaliyetlerinde bulunmasının hastanın Türkiye'yi ve THY'yi tercih etmesini sağlayacağını dile getiren Ekşi, "Yine bu başlığın bir parçası olarak sağlık profesyonellerinin ülke ve bölge ziyaretleri gerçekleştirmeleri ve yerel kuruluşlarla bağlantılarını kuvvetlendirmeleri faydamıza olacaktır." şeklinde konuştu.

Ekşi, 2003'te 65 uçağı bulunan THY'nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O zaman dünyada 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız. Şu anda dünyada 129 ülkeye uçuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu ünvanına sahibiz. Türkiye dahil 350 destinasyon noktamız var. Bu tabii İstanbul'u, Türkiye'yi hakikaten bir aktarma merkezi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı bu büyümenin çok önemli, büyük bir parçası oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin kısıtlı olması büyümemizi engelleme noktasına başlamıştı. Şu anda İstanbul Havalimanı ile çok büyük bir kapasite artışı yakaladık ve THY'nin ilave getireceği 600 uçağa ev sahipliği yapacak bir havalimanından bahsediyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dünyada bir aktarma merkezi haline daha fazla gelmesi sağlayacak. İnsanlar artık iş yerlerini buraya kurmaya çalışıyorlar. Çünkü 129 ülkeye buradan tek bir uçuşta gidebilme imkanına sahipsiniz."