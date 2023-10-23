Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek? TABGD ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere 1alep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçların yayımlanmasının ardından birçok kişi "TAB Gıda halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte TAB Gıda halka arz sonuçları...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

TAB Gıda Halka arz sonuçları için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

TAB GIDA KAÇ LOT VERDİ?

Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.

TAB GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK, HANGİ TARİHTE?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.