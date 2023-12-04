SGK ve TÜİK'ten Flaş Açıklama: Emekli ve Memur Maaşlarına Büyük Zam Yolda!

Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında gerçekleşecek olan zam, enflasyon oranlarının yakın takibine bağlıdır. Bu bağlamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşları ve memur maaşları için belirlenen enflasyon farkları büyük önem taşımaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranları ile birlikte Ocak ayı emekli zammı, refah payı haricinde, büyük ölçüde netleşmiştir.

Enflasyon Oranlarının Emekli ve Memur Maaşlarına Etkisi

TÜİK’in Kasım ayı enflasyon oranları, 5 aylık süreçteki enflasyon farkını gözler önüne sermektedir. Bu oran, hem emekli hem de memur maaşları için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu oranlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da gündeminde yer almakta ve yeni ücret tespitleri için kritik veriler olarak değerlendirilmektedir.

5 Aylık Enflasyon Oranının Detaylı İncelenmesi

2023 yılı Temmuz-Kasım döneminde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşmiştir: Temmuz ayında %9,62, Ağustos'ta %9,09, Eylül'de %4,75, Ekim'de %3,43 ve Kasım'da %3,28. Bu veriler ışığında, 5 aylık toplam enflasyon oranı %33,66 olarak kaydedilmiştir.

Emekli ve Memur Maaş Zammının Hesaplanması

Bu enflasyon oranları, emekli ve memur maaş zammının hesaplanmasında temel alınmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %33,66, memur maaşları için ise enflasyon farkı dahil edildiğinde %45 olarak belirlenmiştir.

Tek Tabloda Emekli ve Memur Maaş Zamları

Haziran ayı itibarıyla 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım ayında 1806,50’ye yükselmiştir. Bu artış, emekli ve memur maaşlarına şu şekilde yansımıştır:

5 aylık enflasyon oranı: %33,66

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %33,66

5 aylık memur enflasyon farkı: %26,09

Memur toplu sözleşme zammı: %15

Toplam 5 aylık memur zammı: %45

Nihai Zam Oranının Belirlenmesi

Nihai zam oranlarının belirlenmesi için Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenmektedir. Ocak ayının başında yapılacak bu açıklama ile 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve maaş zamları, refah payı hariç, kesin bir şekilde belirlenecektir.