  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Selçuk Geçer'den Şok Dolar Tahmini: 2024'te Doların Durumu Ne Olacak? İşte Cevabı!

Selçuk Geçer'den Şok Dolar Tahmini: 2024'te Doların Durumu Ne Olacak? İşte Cevabı!

Yayınlanma:
Selçuk Geçer'den Şok Dolar Tahmini: 2024'te Doların Durumu Ne Olacak? İşte Cevabı!
Piyasa analistleri arasında tanınan bir isim olan Selçuk Geçer, dolar kuru hakkındaki yeni tahminlerini paylaştı. Geçer, doların kısa süre içerisinde ciddi bir artış yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, dövizdeki bu dalgalanmaları değerlendirirken, yatırımcılara önemli uyarılarda ve bilgilerde bulundu.

Piyasa analistleri arasında tanınan bir isim olan Selçuk Geçer, dolar kuru hakkındaki yeni tahminlerini paylaştı. Geçer, doların kısa süre içerisinde ciddi bir artış yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, dövizdeki bu dalgalanmaları değerlendirirken, yatırımcılara önemli uyarılarda ve bilgilerde bulundu.

Doların Yükselişte Olduğu Dönem

Selçuk Geçer, dolar kurunun geleceği hakkında sıkça öngörülerde bulunmuştur. Son dönemde 28,11 TL'ye ulaşan dolar, uluslararası arenada yaşanan Ortadoğu gerginliklerinden etkilendi. Uzmanlar, doların bu yükseliş trendini sürdüreceğini düşünüyor.

Merkez Bankası ve Döviz Politikaları

Merkez Bankası'nın döviz kuru üzerinde belli başlı müdahaleler yaptığına dikkat çeken Geçer, bu müdahalelerin sınırlı kaldığını ifade etti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın döviz satışlarını durdurduğu yönünde açıklamalar yapılsa da, TCMB'nin piyasalara hala etki ettiğini belirtti.

Dolar Kuru ve Gelecekteki Tahminler

Selçuk Geçer'in dolar kuru hakkındaki tahminleri, geçmişte BDDK'nın gözünde dikkat çekmiştir. Şimdi ise Geçer, doların değerinin gerçekte ne olması gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Merkez Bankası'nın döviz politikalarına ve çalışan ücretlerine dair eleştirilerde bulunan Geçer, Türkiye'nin enflasyon sorununun altını çizdi.

FED Kararları ve Türkiye Ekonomisi

Geçer, yaklaşan FED kararlarına da değindi. Öngörüsüne göre, faizlerde 25 baz puanlık bir artış yaşanacak. Ayrıca, 2024 yılında da faizlerin yüksek seyretmesini bekliyor.

Doların Gelecekteki Seviyeleri

Ekonomik göstergelere göre, doların 31 Mart tarihinden sonra daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Geçer, 2024 yılında doların 60 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti, bu da yatırımcılar için önemli bir bilgi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!