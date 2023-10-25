Selçuk Geçer'den Şok Dolar Tahmini: 2024'te Doların Durumu Ne Olacak? İşte Cevabı!

Piyasa analistleri arasında tanınan bir isim olan Selçuk Geçer, dolar kuru hakkındaki yeni tahminlerini paylaştı. Geçer, doların kısa süre içerisinde ciddi bir artış yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, dövizdeki bu dalgalanmaları değerlendirirken, yatırımcılara önemli uyarılarda ve bilgilerde bulundu.

Doların Yükselişte Olduğu Dönem

Selçuk Geçer, dolar kurunun geleceği hakkında sıkça öngörülerde bulunmuştur. Son dönemde 28,11 TL'ye ulaşan dolar, uluslararası arenada yaşanan Ortadoğu gerginliklerinden etkilendi. Uzmanlar, doların bu yükseliş trendini sürdüreceğini düşünüyor.

Merkez Bankası ve Döviz Politikaları

Merkez Bankası'nın döviz kuru üzerinde belli başlı müdahaleler yaptığına dikkat çeken Geçer, bu müdahalelerin sınırlı kaldığını ifade etti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın döviz satışlarını durdurduğu yönünde açıklamalar yapılsa da, TCMB'nin piyasalara hala etki ettiğini belirtti.

Dolar Kuru ve Gelecekteki Tahminler

Selçuk Geçer'in dolar kuru hakkındaki tahminleri, geçmişte BDDK'nın gözünde dikkat çekmiştir. Şimdi ise Geçer, doların değerinin gerçekte ne olması gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Merkez Bankası'nın döviz politikalarına ve çalışan ücretlerine dair eleştirilerde bulunan Geçer, Türkiye'nin enflasyon sorununun altını çizdi.

FED Kararları ve Türkiye Ekonomisi

Geçer, yaklaşan FED kararlarına da değindi. Öngörüsüne göre, faizlerde 25 baz puanlık bir artış yaşanacak. Ayrıca, 2024 yılında da faizlerin yüksek seyretmesini bekliyor.

Doların Gelecekteki Seviyeleri

Ekonomik göstergelere göre, doların 31 Mart tarihinden sonra daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Geçer, 2024 yılında doların 60 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti, bu da yatırımcılar için önemli bir bilgi.