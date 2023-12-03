Şekerbank'tan Dev Kampanya: KOBİ'lere Özel 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatı!

Şekerbank, ticaret ve üretimin can damarı olan KOBİ ve işletmelere yönelik finansal desteklerini sürdürüyor. Banka, yeni başlattığı kampanya ile bu sektörlerin nakit ihtiyaçlarını, 3 ay geri ödemesiz ve 36 aya kadar uzanan vadelerle karşılamaya imkan tanıyor.

Anadolu'nun Ticaret Gücüne Şekerbank Desteği

Şekerbank, Anadolu Bankacılığı misyonu doğrultusunda KOBİ ve işletmelere her zaman destek olmaya devam ediyor. Yeni Yıl Kampanyası adı altında başlatılan bu finansman desteği, işletmelerin finansal gücünü artırmayı hedefliyor. KOBİ ve işletmeler, 31 Ocak 2024’e kadar başvurularını yaparak, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle finansman elde edebilecekler.

Tuğbay Kumoğlu: "Üretimin Ekonomik Gücünü Artırıyoruz"

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, kampanyanın önemini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Yeni Yıl Kampanyası ile, KOBİ ve işletmelere ihtiyaç duydukları finansmanı sağlıyor, ekonomik güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Şekerbank olarak, üretimin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına yeni ürünler sunmaya ve bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz."

KOBİ ve İşletmeler İçin Fırsat Zamanı

Bu kampanya, özellikle nakit akışı ve finansman ihtiyaçları olan KOBİ ve işletmeler için büyük bir fırsat sunuyor. 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadeler, işletmelerin finansal planlamalarını daha rahat yapmalarını ve ticari faaliyetlerini güçlendirmelerini sağlayacak. Şekerbank’ın bu kampanyası, ticaretin ve üretimin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Nakit Akışınızı Güçlendirin, Üretiminizi Artırın

Şekerbank’ın sunmuş olduğu bu özel kredi imkanları sayesinde, KOBİ ve işletmeler nakit akışlarını güçlendirecek, üretim kapasitelerini artırarak piyasada daha rekabetçi bir konuma gelecekler. Şekerbank, bu kampanyası ile işletmelerin ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmalarını destekleyerek, Anadolu’nun ticaret potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.