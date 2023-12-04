Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası Faiz Kararına Dair Bomba Yorumlar!

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın merkez bankasının faiz artırımı hakkındaki değerlendirmeleri, ekonomik çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, faiz artırımlarının ekonomi üzerindeki etkilerini vurguladı ve bu durumun nedenlerini ele aldı.

Faiz Artırımlarının Ekonomiye Etkisi

Demirtaş, faiz artırımlarının zorunlu bir sonuç olduğunu belirtti. Bu artışlar, geçmişte yapılan hataların bir neticesi olarak görülebilir. Özellikle zombi şirketlerin batması, işsizliğin artması ve finansman kaynaklarının daralması gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Nas Ekonomi Modeli ve Sonuçları

Ekonomist, faiz oranlarını yapay yollarla düşürmenin, yani Nas Ekonomi Modeli'nin kullanılmasının, sonuçta ekonomik bir "kanser" yarattığını vurguladı. Bu durum, enflasyonun artışına ve ardından gelen faiz artışlarına yol açtı.

Kredi ve Faiz İlişkisi

Demirtaş, faizlerin enflasyonun altına indirilerek kredilerin cazip hale getirilmesinin, geçici bir çözüm olduğunu ve bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Bedava gibi görünen fakat aslında büyük maliyetleri olan bu yaklaşımın, ekonomide ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Ekonomik Dersler ve Geleceğe Bakış

Özgür Demirtaş, geçmiş hatalardan ders almanın ve aynı yanlışları tekrarlamamanın önemini vurguladı. Faiz artışlarının kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun daha önce defalarca uyarıldığını belirtti. Siyasetçilerin ve karar alıcıların bu durumdan gerekli dersleri çıkarması gerektiğini ifade etti.