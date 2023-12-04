Otomotiv satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç sektörü, son yılların en dikkat çekici büyümesini sergiledi. 2022'nin ilk 11 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 60,8'lik bir artışla, 1 milyon 73 bin 982 adetlik satış gerçekleşti. Bu rakamlar, Türkiye otomotiv tarihinde yeni bir rekorun habercisi oldu.

ODMD Raporuna Göre Pazar Büyümesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) kasım ayı raporuna göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın bu döneminde büyük bir sıçrama yaptı. Özellikle, 1 milyon adetlik satış rakamının aşılması, sektör adına önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 2016 yılında 983 bin 720 adetle kaydedilen önceki rekor, bu yılın sonlarına doğru kırılmış oldu.

Araç Kategorilerine Göre Satış Performansı

2022'nin ilk 11 ayında, otomobil satışları %66,2 artışla 840 bin 925'e ulaşırken, hafif ticari araç satışları da %43,7 artarak 233 bin 57 adede yükseldi. Kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %39,8 artarak 115 bin 40 adet oldu.

On Yıllık Ortalama ve Segment Bazında Değerlendirme

Son on yılın kasım ayı ortalamalarına göre de otomobil ve hafif ticari araç satışları %42,6 oranında arttı. Otomobil satışlarında bu oran %47,8, hafif ticaride ise %25,5 olarak kaydedildi. Segment bazında incelendiğinde, A, B ve C segmentlerindeki düşük vergi oranlarına sahip araçlar, pazarın %89'unu oluşturdu. SUV, sedan ve hatchback araçlar en çok tercih edilen gövde tipleri arasında yer aldı.

Motor Tipi ve Yakıt Türüne Göre Satışlar

Motor tipine göre yapılan değerlendirmede, benzinli araçlar 561 bin 53 adetle pazarda %66,7'lik bir paya sahip oldu. Dizel otomobiller ise 121 bin 511 adetle %14,4'lük bir pay alırken, otogazlı araçların payı 9 bin 247 adetle %1,1 olarak belirlendi. Hibrit araçlar, 89 bin 13 satışla pazarın %10,6'sını oluştururken, elektrikli otomobillerin payı 60 bin 101 adetle %7,1'e ulaştı.

Togg ve Elektrikli Araç Pazarındaki Yeri

Elektrikli araç satışları açısından bakıldığında, Togg'un başarısı dikkat çekiyor. Kasım ayında aylık teslimat rekorunu tazeleyen Togg, 4 bin 401 adetlik satışla ön plana çıktı. Mayıstan bu yana toplamda 13 bin 572 T10X modelini kullanıcılara ulaştırdı. Tesla ise 11 bin 600 satışla Togg'un ardından geliyor. ODMD'nin raporunda, Tesla'nın satış rakamlarının kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmin edildiği belirtiliyor.

1993-2023 Ocak-Kasım dönemi toplam otomotiv satışları şöyle;