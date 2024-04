Mücevher sektörü altın kotasının kaldırılmasını bekliyor

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen dünyanın en büyük mücevher fuarlarından biri olan Istanbul Jewelry Show, 55. kez kapılarını açarken, “Dünya çapında mücevher gibi bir fuar gerçekleştiriyoruz.“ diyen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, "Türk mücevher sektörü 140 Milyar Dolarlık dünya mücevher pazarından aldığı payı yüzde 100 arttırarak 8 Milyar Dolara yükseltti. Hedefimiz uluslararası fiyatlarla hammaddeye ulaşarak bu payı daha da arttırmak” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı açılış töreninde sektörle ilgili gelişmeleri değerlendiren Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın sektörün gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini ve Ekim fuarının 3 salondan 5 salona Nisan fuarının ise 5 salondan 7 salona çıkarıldığını, ihracatçılar birliğinin davetlisi olarak gelen uluslararası satın almacı sayısının da 522 firmadan bine yakın kişiye ulaştığını belirtti. Yakın sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya ekonomisi, savaşlar, krizler, dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Türk mücevher sektörü olarak, dünya ticaretinde yaşanan tüm bu zorluklara rağmen 2023 yılını yüzde 30'luk artışla 7,6 Milyar Dolar ihracat yaparak tamamlamayı başardık. Bunun yanı sıra DİR (Dahilde İşleme Rejimi) ile ihracatımız önceki döneme göre yüzde 133 artış ile 359 tona çıktı. Trademap verilerine göre, 2018'den bu yana, 140 Milyar Dolarlık dünya mücevher ticaretinden aldığımız pay yaklaşık iki katına çıktı. Vizyonpark ve Kuyumcukent’in yanında toplamda 275 bin m2 kapasiteli 3 yeni mücevher üretim tesisi kısa sürede faaliyete geçecek. Tüm bunlar gösteriyor ki sektörümüz büyüyor.”

Mücevher sektörünün ürün türüne göre değişmekle beraber ortalama kg başına 5 Bin Dolar işçilik bedeliyle Türkiye ihracatındaki katma değeri en yüksek sektör olduğunun altını çizen Yakın, son dönemde yaşanan altın ithalatında kota uygulamasının sektöre büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Mücevher ihracatımızda yaklaşık 50 yıldır büyük emeklerle kazandığımız rekabet gücümüzü ve dış pazar payımızı altındaki kota uygulamasından dolayı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle kısa zamanda bakanlığımızdan ihracatçımıza sıkıntısız bir şekilde hammadde temini ve altın kotasının kaldırılması konusunu önemle talep ediyoruz. Göreve geldiğimizde 939 olan ihracatçı sayısı bugün 1.346’ya yükseldi. Bizim amacımız bu artış trendini gerçek ve dürüst ihracatçılarla sürdürmek. Bu amacımıza ulaşmak için daha çok üreticiyi ihracatçı yapmayı hedefliyoruz.”

Mücevher ihracatını hem nicelik hem de nitelik olarak arttırmak istediklerini söyleyen Yakın, bunun için yapılması gerekenleri sektör olarak yerine getirmeye çalıştıklarını, ekonomi yönetiminin de acilen etkili adımlar atması halinde yeniden ihracatın yükseliş trendine gireceğini dile getirdi.

İhracatın Liderleri Ödülleri verildi

İhracatın Liderleri Ödül Töreninde Bijuteri, Gümüşten Mamul Mücevherat, Pırlantalı Mücevherat ve Altından Mamul Mücevherat kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın’dan aldılar.

Bijuteri kategorisinde birincilik ödülünü Eylül Takı Bijuteri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, ikincilik ödülü Begüm Khan Mücevher A.Ş, üçüncülük ödülü Antik İstanbul Gümüş Hediyelik Eşya İmalat İthalat İhracat San. Tic. LTD. ŞTİ.

Gümüşten Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülü İpekyolu Kıymetli Taşlar ve Kuyumcular Sanayi Tic. LTD. ŞTİ, ikincilik ödülü Antik Gümüş İstepan Balık, üçüncülük ödülü Rıfat Talay Mücevherat LTD. ŞTİ.

Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birincilik ödülü Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuyumculuk San. Ve Tic. LTD. ŞTİ, ikincilik ödülü Ororia Dış Ticaret A.Ş., üçüncülük ödülü On Mücevherat Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ikincilik ödülü Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama Anonim Şirketi, üçüncülük ödülü Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldılar.

Fuarda, 50 bin metrekarelik alanda 1500 firma ve markanın katıldığı fuarda 140 ülkeden 30 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından fuarın ilk gününde düzenlenecek B2B görüşmelerinde ise 500’e yakın firmadan 1000 yabancı alıcı, Türkiye’nin önde gelen mücevher firmalarıyla bir araya gelerek olası işbirliklerini ele alacaklar.

Designer Club, Art For Jewellery gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan fuarda tasarım yarışmasında dereceye giren tasarımcılara da ödülleri verilecek. Bu sene fuara Dünya Mücevherciler Konfederasyonu CİBJO Başkanı Dr. Gaetano Cavalieri de katılıyor.