Merkez Bankası Frene Bastı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) açıklamasında, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir." denildi.
Ekonomi
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