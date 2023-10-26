Kredi Kartı Taksitlerinde Büyük Değişiklik! 2024'te Kredi Kartınızla Neler Değişecek?
Kredi kartlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkisi, ekonomik istikrar için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kredi kartı kullanımına dair yeni tedbirler alındığı belirtildi.
Kredi Kartıyla Tüketimi Kontrol Altına Alma
Enflasyonla mücadelenin önemli ayağından biri olarak görülen kredi kartı kullanımı, ekonomi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Tüketicilerin aşırı borçlanmasını ve hızlı tüketim alışkanlıklarını engellemek amacıyla bazı sınırlamalar getirilmesi planlanmaktadır.
Kredi Kartı Taksit Sınırlamaları
2024 yılı ekonomik programında, kredi kartıyla yapılan alışveriş ve nakit çekimlerinde taksit sayısına dair yeni sınırlamaların getirileceği vurgulanmaktadır. Bu tedbir, tüketicilerin aşırı harcama yapmasını önleyerek enflasyonist baskıları azaltmayı amaçlamaktadır.
Kredi Kartı Borçları ve Ekonomi
Kredi kartı borçlarının kontrol altına alınması, tüketicilerin mali disiplin kazanmalarını teşvik etmektedir. Bu, hem bireylerin mali sağlığı için olumlu bir adım olacak hem de makro ekonomik dengelerin korunmasına katkıda bulunacaktır.
2024 Ekonomik Programının Ana Hatları
Resmi Gazete'nin son sayısında, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı için ekonomiyle ilgili alınan kararlarına yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın birlikte hazırladığı bu programa göre, önümüzdeki yılın ekonomik hedefleri belirlendi.
Enflasyonla Mücadelede Yeni Tedbirler
2024 yılı ekonomik programında, enflasyonla mücadele adına birçok tedbirin alındığını görmekteyiz. Bu tedbirler arasında:
Tüketimi Kontrol Altına Alma: Enflasyonu yükselten faktörlerden biri olan aşırı tüketimi engellemek amacıyla kredi kartıyla yapılan alışveriş ve nakit çekimlerinde taksit sınırlamaları getirilmesi planlanmaktadır.
Konut Piyasası İçin Adımlar: Kira ve konut fiyatlarındaki artışı dengede tutmak için konut arzını artırma kararı alındı. Ayrıca, depremlerin konut stokuna olumsuz etkilerini dengelemek amacıyla sosyal konut projelerine ağırlık verilecektir. Konut ve iş yeri kiralama süreçlerinin dijital ortamda kaydedilmesi için yeni sistemler oluşturulacaktır.
Yerli ve Çevreci Araçlara Destek: Kamu kurumlarının taşıt alımlarında, yerli ve çevreci araçlara öncelik tanınması planlanmaktadır.
Üniversite Öğrencilerine BES Teşviki: 25 yaşın altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemine katılımını teşvik edici adımlar atılacak.
2024 Ekonomik Hedefleri
Programda belirlenen ekonomik hedeflere göre;
Büyüme Oranı: Bu yıl için ekonomik büyüme oranı yüzde 4.4 olarak tahmin edilirken, 2024 yılı için yüzde 4'lük bir büyüme beklenmektedir.
Enflasyon Tahminleri: 2023 sonu için enflasyonun yüzde 65 olması öngörülürken, 2024 yılında bu oranın yüzde 33'e düşmesi bekleniyor.
İşsizlik Oranı: 2023 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 10.1 olması, 2024 yılında ise yüzde 10.3'e çıkması tahmin edilmektedir.
Dış Ticaret Hedefleri: İhracatın 2023 sonunda 255 milyar dolar olacağı, 2024'te ise 267 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor. İthalatın 2023'te 367 milyar dolar olması beklenirken, 2024 yılında bu rakamın 372.8 milyar dolara ulaşması ve dış ticaret açığının 112 milyar dolar olacağı öngörülmektedir.
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