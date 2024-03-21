Kredi kart aidatları 1500 TL'ye dayandı! Vatandaş yine de çoklu kart kullanımından vazgeçemiyor

Ekonomik zorluklar karşısında gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartı kullanan vatandaşlara bir zorluk da kart aidatlarıyla geldi. Geçtiğimiz günlerde kredi kartı aidatlarının yüzde 50 ila 70 arasında artmasıyla bazı kredi kartı ücretleri 1.500 TL'ye kadar arttı.

Devletin koyduğu kredi kartı limitlerinin tüm bankalar için ortak belirlendiği bu dönemde vatandaşlar yine de çoklu kart kullanımından vazgeçmiyor. BKM verilerine göre Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı, ülke nüfusunu geçmiş durumda.



MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, Türkiye'de bir kişinin ortalama 4 kredi kartı olduğunu bu hesapla yıllık ödemesi gereken aidatın 6 bin TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekiyor. Kaya; “Oysa artık tüm kartları konsolide eden, banka ve kredi kartlarının özelliklerini tek bir karta indirgeyen çözümlere ihtiyaç var. MARS da bu ihtiyaç doğrultusunda vatandaşa avantaj sağlayacak, aynı zamanda yeni nesil bankacılığı hayatımıza adapte edecek çözümler üretiyor” diyor.



Kart limitlerinin tüm kartlar için geçerli olması ve kredi kartı aidatlarının 1.500 TL'lere dayanmasıyla birlikte vatandaşlar kredi kartı kullanım alışkanlıklarını yeniden gözden geçiriyor. BKM verilerine göre Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı, ülke nüfusunu geçmiş durumda. Bu da tüketicilerin birden çok kredi kartı kullandığını gösteriyor.

2022 kayıtlarına göre ülkemizde toplam 99.489.990 adet kredi kartı mevcut. Ancak yeni düzenlemeler ve artan kredi kartı maliyetleriyle birlikte vatandaşların kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi ve tüm kartları konsolide edecek çözümlere yönelmesi bekleniyor.



BKM (Bankalararası Kart Merkezi) verilerine göre Aralık 2023 itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısının 117,7 milyona ulaştığını söyleyen MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya,

“Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak. Devletin belirlediği kredi limitleri tüm bankalar için ortak olacak, dolayısıyla farklı kartlara aidat ödeyerek kullanmak anlamlı olmayacaktır. Türkiye'de bir kişinin ortalama kredi kartı sahipliği ile yıllık ödemesi gereken aidatlar yerine, artık onları konsolide eden ve kredi kartlarının özelliklerini tek bir karta indirgeyen çözümlere ihtiyaç olacağını ön görüyoruz. MARS IQ algoritması sayesinde kullanıcılar bütün kartlarını MARS'ta birleştirebiliyor. Özellikle yüklü alışverişlerde kart bakiyelerini takip etme, karta para aktarma gibi zaman kaybettiren süreçleri MARS IQ onlar için yönetiyor. Ayrıca kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun kart segmentini seçme imkanı sunarak aylık üyelik sistemiyle harcamalarından daha fazla kazanma şansı veriyor” diyor.