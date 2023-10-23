Köprü ve otoyollara zam mı geliyor ? Köprü geçişleri cep yakacak !
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Otoyol ve köprü kullanan vatandaşlar artık iki kez düşünecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar doğrultusunda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu
Otoyol ve köprü kullanan vatandaşlar artık iki kez düşünecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar doğrultusunda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.
O TARİHTE ZAM GELİYOR
Milyonlarca kişinin kullandığı otoyol ve köprü ücretlerine zam yapılacağını duyan vatandaşlar kara kara düşünüyor. Şenol Babuşçu tarafından yapılan paylaşım ile birlikte köprü ve otoyol ücretlerine %50 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Çalışmaların devam ettiği belirtilirken Kasım ayından itibaren rakamlarda %50 oranında bir artış olacağının altı çizildi.
Kaynak:
Ekonomi