Köprü ve otoyollara zam mı geliyor ? Köprü geçişleri cep yakacak !

Otoyol ve köprü kullanan vatandaşlar artık iki kez düşünecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar doğrultusunda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

O TARİHTE ZAM GELİYOR

Milyonlarca kişinin kullandığı otoyol ve köprü ücretlerine zam yapılacağını duyan vatandaşlar kara kara düşünüyor. Şenol Babuşçu tarafından yapılan paylaşım ile birlikte köprü ve otoyol ücretlerine %50 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Çalışmaların devam ettiği belirtilirken Kasım ayından itibaren rakamlarda %50 oranında bir artış olacağının altı çizildi.