Kasım Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı: TÜFE ve Yİ-ÜFE'de Son Durum

Kasım ayında TÜFE, aylık bazda %3,28 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, tüketicilerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiyat değişikliklerinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Diğer yandan, Yİ-ÜFE ise %2,81 oranında artış göstererek, üreticilerin maliyetlerindeki değişimi yansıtıyor.

Yıllık Enflasyon Rakamları ve Ekonomik Etkileri

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %61,98, yurt içi üretici fiyatlarında ise %42,25 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ekonominin genel durumu ve fiyat istikrarı açısından önemli bilgiler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %53,40, yurt içi üretici fiyatları ise %53,15 artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Bazda Endeks Değerlendirmeleri

Aylık bazda incelendiğinde, TÜFE'nin %3,28, Yİ-ÜFE'nin ise %2,81 yükseldiğini görüyoruz. Kasım ayı, geçen yılın aralık ayına kıyasla TÜFE'de %60,09, Yİ-ÜFE'de ise %42,59 artışa sahne oldu.

Ekonomist Beklentileri ve Gerçekleşen Rakamlar

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistler, kasımda TÜFE'nin %3,68 artacağını öngörmüştü. Ancak gerçekleşen rakam bu beklentinin altında kaldı.

Sanayi Sektörlerinin Değişim Analizi

Kasım ayında sanayinin dört ana sektörü incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında, imalatta ve su temininde artış, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise azalış gözlemlendi. Ana sanayi gruplarının yıllık ve aylık değişimleri, ekonominin farklı sektörlerindeki dinamikleri gözler önüne seriyor.

Alt Sektörlerdeki Değişimler ve Ekonomiye Etkileri

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, bazı alt sektörlerde düşüş gösterirken, diğerlerinde yükseliş yaşandı. Aylık bazda ise kok ve rafine petrol ürünleri gibi bazı sektörlerde düşüş, elektrik ve gaz gibi sektörlerde ise artış gözlendi.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış lokanta ve oteller grubunda

TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,28, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup, yüzde 11,17 ile konut oldu. Kasımda aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup ise yüzde 0,31 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Kasım 2022'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 37,54 ile konut olarak belirlendi.

Kasımda endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 64,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak kaydedildi.

Kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,81 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 1,96 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 69,89 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 59,24 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.