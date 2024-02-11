Kariyer.net İstihdamın Deprem Sonrası Karnesini Açıkladı

Kariyer.net, deprem bölgesi İşgücü Piyasası’nda son bir yıldaki değişimi gösteren verileri ve Deprem İstihdam Seferberliği projesinin mevcut durumunu açıkladı. Deprem bölgesinde yaşayan adayların özgeçmişleri üzerinden gerçekleştirilen analize göre, deprem öncesinde bölgede ikamet eden yaklaşık 1,5 milyon adayın %14,2’si depremden sonra farklı illere göç etti. Bu kapsamda en çok göç veren şehirler sırasıyla Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa olurken en çok göç alan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Mersin, Bursa ve İzmir takip etti.

Göç eden adaylar iş ilanlarına %150 daha fazla başvuru yaptı

Depremden etkilenen yaklaşık 1,5 milyon Kariyer.net üyesi adayın %14,2’si farklı illerde ikamet etmeye başladı. Farklı illere taşınan adayların %67,1’i deprem sonrasında en az 1 iş ilanına başvuru yaptı. İkameti değişmeyen adayların ise %48,4’ü iş başvurusu yaptı. Deprem bölgesinde ikamet eden adaylar, genel ortalamadan %80,1 daha fazla başvuru yaparken, depremden etkilenen ve farklı bir ilde yaşamaya başlayan adayların, genel ortalamadan %150 daha fazla başvuru yaptığı görüldü. Deprem bölgesinden göç eden adayların bölgede olan adaylara göre daha fazla başvuru yaptığı gözlemlendi.

Adayların %7,3’ünün pozisyonu değişti

Depremden etkilenen adayların özgeçmişleri incelendiğinde %7,3’ünün özgeçmişlerindeki pozisyonların değiştiği ortaya çıktı. Pozisyonu değişen adayların %52,5’inin meslek gruplarının da değiştiği görüldü. Bu kapsamda beyaz yakadan mavi yakaya dönüşen adayların oranı %6,1 olurken beyaz yakadan gri yakaya geçenlerin oranı %9,9 oldu. Mavi yakadan beyaz yakaya geçiş oranı %7,3, gri yakaya dönüşme oranı %6 seviyesinde görüldü. En fazla geçiş, %13,2 oranı ile gri yakadan beyaz yakaya olurken gri yakadan mavi yakaya dönüşüm %5,5 oranında oldu. Normal şartlarda beyaz yakalı adaylar mavi yaka veya gri yaka ilanlara başvuru yapmazken depremden etkilenen beyaz yakalı adayların bir kısmının mavi ve gri yakaya dönüşmesinin ardında deprem sonrası oluşan koşullar yatıyor.

İş ilanı sayısı Temmuz itibarıyla deprem öncesine kıyasla arttı

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde yayınlanan yeni iş ilanı sayılarına bakıldığında, deprem döneminde %16’lık bir düşüş yaşandığı, deprem sonrasında Temmuz ayına kadar dalgalanma, Temmuz ayı itibarıyla ise ilan sayılarında deprem dönemi öncesine göre %20 artış yaşandığı tespit edildi. Depremin etkili olduğu 11 il içinde en fazla ilana sahip olan iller sırasıyla Adana, Gaziantep ve Diyarbakır oldu. Depremden en çok etkilenen 3 il olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ise yayınlanan ilan sayıları 2023’ün son döneminde deprem öncesi seviyelere ulaştı.

Deprem bölgesinde en fazla ilan Satış-Finans grubunda yayınlandı

Bölgede deprem sonrasında en çok ilan yayınlanan pozisyon grupları sırasıyla; Satış, Finans, Teknik Hizmetler ve İnşaat oldu. Deprem öncesinde ise bu sıralama; Satış, Finans, Perakende ve Teknik Hizmetler şeklindeydi. Satış ve Finans pozisyon gruplarının liste başındaki yeri değişmezken deprem sonrasında Perakende grubunun yerini İnşaat aldı.

Deprem İstihdam Seferberliği yüz binlerce aday ve işverene ulaştı

Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında Kariyer.net’te iş ilanı yayınlayan şirket sayısı 3.217 oldu. En çok ilan yayınlayan ilk beş sektör; Üretim / Endüstriyel Ürünler, Bilişim, Tekstil, İnşaat ve Gıda şeklinde sıralandı. İş ilanları toplam 307.825 başvuru aldı. Kariyer.net, depremden etkilendiğini belirten 28 binden fazla adayın işverenler ile daha hızlı bir araya gelmesini sağlamak için platformlarında bir dizi yeniliği de devreye aldı ve işverenlerin depremden etkilenen adaylara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak özellikler ekledi. Deprem bölgesinde yaşayıp kariyerinin başında ya da üniversitenin son yılında olan ve teknoloji alanında kariyer hayal eden gençleri desteklemek için; teknoloji yeteneği platformu Techcareer.net liderliğinde 20 bootcamp düzenlendi ve gönüllü eğitmenlerin de desteği ile 472 gencin teknoloji kariyerlerine ilk adımı atacakları eğitimleri alması sağlandı. Deprem İstihdam Seferberliği Fuarı’nda 98 şirket ve 7202 aday buluştu. Adaylar en çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan iş fırsatlarını değerlendirdi.

AFAD ve Kariyer.net iş birliğiyle Afet Farkındalık Semineri gerçekleştirildi

Kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği çalışmalarının yanı sıra AFAD ile yaptığı iş birliği ile 6 Şubat günü Afet Farkındalık Semineri gerçekleştirdi. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı amaçlayan eğitim online olarak gerçekleştirildi.