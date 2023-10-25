Kanada Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5'te sabit tuttu

WASHINGTON (AA) - Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bırakırken, gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın parasal sıkılaşma politikasını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının yüzde 5'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Küresel ekonominin yavaşladığı belirtilen açıklamada, politika faizlerindeki artışlar ile küresel tahvil getirilerindeki son dönemdeki yükselişin, talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle büyümenin daha da yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması yeni bir jeopolitik belirsizlik kaynağı

Açıklamada, yüksek enflasyonun devam etmesi nedeniyle merkez bankalarının ihtiyatlı olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, petrol fiyatlarının temmuz ayında tahmin edilenden daha yüksek ve İsrail-Filistin çatışmasının da yeni bir jeopolitik belirsizlik kaynağı olduğu belirtildi.

Kanada'da faiz oranlarındaki artışların ekonomik faaliyeti azalttığına ve fiyat baskılarını hafiflettiğine dair kanıtların arttığı kaydedilen açıklamada, zayıf talep ve yüksek borçlanma maliyetlerinin işletme yatırımları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, genel olarak bir dizi göstergenin, ekonomideki arz ve talebin artık dengeye yaklaştığını gösterdiği bildirildi.

Ekonomik büyümenin gelecek yıl da zayıf kalmaya devam etmesinin ardından 2024 sonlarında ve 2025'te artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, genel olarak Kanada ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2, 2024'te yüzde 0,9 ve 2025'te yüzde 2,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

"Banka gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır"

Açıklamada, bankanın tercih ettiği çekirdek enflasyon ölçümlerinin çok az düşüş eğilimi gösterdiği vurgulanarak, enflasyonunun gelecek yılın ortasına kadar ortalama yüzde 3,5 civarında olmasının ve ardından 2025'te kademeli olarak yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Para politikasının harcamaları yumuşattığı ve fiyat baskılarını hafiflettiğine dair daha net işaretler görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak Yönetim Konseyi, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin yavaş olmasından ve enflasyon risklerinin artmasından endişe duymaktadır ve gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yönetim Konseyi'nin çekirdek enflasyonda aşağı yönlü bir ivme görmek istediği, ekonomideki arz ve talep arasındaki denge, enflasyon beklentileri, ücret artışı ve kurumsal fiyatlama davranışlarına odaklanmaya devam edeceği vurgulandı.