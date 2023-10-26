İstanbul Konut Fiyatlarındaki Son Durum! Beklenen Konut Kampanyası Nasıl Olacak?

İstanbul'da ilan platformlarında listelenen en ekonomik 2+1 daire için aile gelirinizin en az 88 bin ila 373 bin TL arasında olması beklenmekte. Eğer tahmin edilen düşük faizli konut kampanyası hayata geçerse, bu gelir beklentisi 34 bin ila 143 bin TL'ye düşecek. Şu an Ankara'nın ana ilçelerinde yeni bir daire alabilmek için gereken minimum aylık hanehalkı geliri 149 bin TL olarak görülüyor.

Fiyat Artışlarında Son Durum

Megakent İstanbul, konut fiyatlarındaki yükselişi sürdürüyor. Ancak, artış hızı yavaşlamış durumda. Merkez Bankası'nın son verilerine göre ağustos ayında yıllık fiyat artışı %78.4'te kaldı. Bu oran, ülke genelindeki ortalamanın 12 puan altında. Bu artış, dar ve orta gelirli aileler için konut edinmeyi zorlaştırıyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul'da en ekonomik konut fiyatları Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri gibi bölgelerde yoğunlaşıyor. Öte yandan, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy en yüksek aylık gelir beklentisi olan ilçeler arasında.

Konut Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin bu alandaki çalışmasına göre, en uygun fiyatlı konutlar için emlak ilan sitelerindeki yeni binalardaki 90 metrekare üzeri 2+1 daireler baz alındı. Hesaplamalarda, kamu bankalarının %3.49 faiz oranı ve 120 ay vade süresi dikkate alındı.

Ankara'da Konut Edinmenin Maliyeti

Ankara'da son dönemde yaşanan fiyat artışı İstanbul'u geride bıraktı. Deprem sonrası gelen göçle birlikte, TCMB verilerine göre fiyat artışı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Şehir merkezindeki konut fiyatlarına bakıldığında, bu fiyatların benzer seviyelerde olduğu, Sincan gibi biraz daha uzak bölgelerde ise fiyatların daha uygun olduğu görülüyor.

İzmir: Üç Büyük Şehir Arasında En Ekonomik Seçenek

Üç büyük il arasında, İzmir en uygun konut fiyatlarına sahip. Kent merkezindeki fiyatlar dikkate alındığında, en düşük gelir beklentisi 80 bin TL ile Buca ve Karabağlar bölgelerinde. Narlıdere bölgesinde ise fiyatlar ve dolayısıyla gelir beklentisi daha yüksek. Beklenen konut kampanyasının hayata geçirilmesi durumunda, bu rakamlarda önemli değişiklikler olması bekleniyor.