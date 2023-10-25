İŞKUR, Kendi İşini Başlatma Hayali Olanlara Hibe İmkanı Sunuyor

İŞKUR, 2024 yılında engellilere ve eski hükümlülere özel maddi destek programı ile gündemde. Kendi işini kurma hayalini kovalayan engellilere ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği başvuruları hız kesmeden devam ediyor.

İŞKUR Hibe Desteği: Ne Amaçlıyor?

İstanbul İş ve Çalışma Kurumu İl Müdürü Kadir AKYÜZ, hibe programının detaylarına dair bilgilendirmede bulundu. Bu destek, engelli ve eski hükümlü bireylerin iş kurma süreçlerini kolaylaştırmayı, işe uyumlarını artırmayı ve mesleki eğitim yoluyla istihdam edilmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hibe Desteğinin Tutarları ve Başvuru Şartları

İŞKUR, engelli girişimci adaylarına 150 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına ise 110 bin TL'ye kadar maddi destek sunuyor. Kendi işini kurmayı planlayan engellilerin 15 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ancak, fiziksel başvurular veya posta ile gelen başvurular kabul edilmiyor. Öte yandan, engellilere hizmet veren STK'lar, eğitim kurumları ve diğer kamu kuruluşları da projelerini belirtilen tarihe kadar İl Müdürlüğü'ne ulaştırabilirler.

İŞKUR'un Engelliler İçin Diğer Hizmetleri

Hibenin dışında, engelli bireylerin iş dünyasına daha etkin katılımlarını sağlamak için İŞKUR'un koordine ettiği birçok proje ve program mevcut. Bu programlar arasında iş ve meslek danışmanlığı, iş gücü yetiştirme kursları bulunuyor. Bunun yanı sıra, engelli bireylerin iş hayatına daha kolay adapte olabilmeleri için "Engelli İş Koçluğu" projesi de hayata geçirildi. Bu proje, engellilerin işe uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir bir istihdam ortamı yaratmayı hedefliyor.

Engelli Bireylerin İstihdama Katılımının Önemi

İŞKUR, engellilerin, eski hükümlülerin, kadınların ve gençlerin iş gücüne aktif olarak katılımlarını teşvik etmek adına birçok projeyi hayata geçiriyor. İstihdamın korunması ve yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmalar, toplumun her kesiminin ekonomiye aktif olarak katkıda bulunmasını sağlıyor.