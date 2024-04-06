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Genç turizmcilerden yerli turist hamlesi

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Genç turizmcilerden yerli turist hamlesi
Genç turizmcilerin yerli turistler için yeni hamlesi herkese ve her bütçeye uygun tatil planı oldu.

Dinamik ve aktif bir katılım tatili hedefleyenlerin ilk tercihi yeşil ve mavinin aşk yaşadığı şehir Fethiye oldu. Tasarlanabilir esnek paketler ile dileyen dilediği kadar paket içi ekleme ve satın alma yapabilen tatildalgasi.com, özellikle sabit gelirli yerli turistlerin rahatlıkla tercih edeceği esnek paketlere sadece yüzde 30 peşin ödeyerek sahip olabilmelerini sağlıyor. Platformun kurucularından Suat Yücelen, neden pilot bölge olarak Fethiye’yi seçtikleri anlatarak; “Fethiye her yaşta tatilciye hitap eden doğası bozulmamış nadir tatil bölgelerinden biri. Biz de ilk bu yapılanmaya Fethiye’de başladık. Hedefimiz tüm bölgelerde “kimse tatilsiz kalmasın” sloganıyla yerli turistlere daha fazla imkan sunmak.” diye konuştu.

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