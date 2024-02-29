Gayrimenkul Yatırımları Yurt Dışında Rekor Kırıyor

Bu durum, birçok insan için ev sahibi olmayı zor hale getirirken gayrimenkul yatırımcılarını da tereddüde düşürüyor. Konut alıcılarının talebi, geri dönüş sürelerinin kısa olması ve yüksek kira getirisi nedeniyle Türkiye fiyatlarıyla yatırım yapabilecekleri yurt dışına yöneliyor.

Öyle ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında “gayrimenkul faaliyetleri” yatırımları alt kalemi 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 163,7’lik artışla 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor kırdı. Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2020’de 282 milyon dolar, 2021’de 526 milyon dolar, 2022’de 791 milyon dolar olmuştu.

Bradford Eyüp’ten Daha Uygun

Her yıl daha da artan yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında Türkiye fiyatları ile yatırım imkânı sağlayan ülkelere ilgi bir hayli yüksek. Öne çıkan destinasyonların başında İngiltere geliyor. Örneğin 4.5 Milyon TL’ye Türkiye’de alacağınız bir evin ortalama kira getirisi 15 – 16 bin civarında seyrediyor. İngiltere’de ise aynı fiyata alacağınız evin kısa dönem kira getirisi ise daha yüksek düzeyde seyrediyor. Örneğin Eyüp’te 9-15 milyon lira civarında bir daire fiyatına; Bradford civarında 4.5 milyon liranın altında yeni inşa edilmiş bir daire bulabiliyorsunuz.

10 yılda kendini amorti ediyor, 25 yıl sterlinle kira getirisi sağlıyor

Türkiye’deki muadillerine göre yüzde 65’in üzerinde kira getirisi sağlayan ülkede son fırsat ise yaşlılara ve bakıma ihtiyacı olan kişilere güvenli, destekleyici ve sürdürülebilir konaklama imkanı sunan “Destekli Yaşam Projeleri” olarak gösteriliyor. İngiltere'de sosyal devlet anlayışı kapsamında hızla büyüyen bir sektörün fırsatı da beraberinde getirdiğini işaret eden Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, “ Bu fırsatın İngiltere'de bireysel yatırımcılara açılması ve yaşlı nüfusun artması, bu tür konut projelerine olan talebin doğru oranda artmasına neden oldu . Bu yatırım modeli, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Vakıflar tarafından kiralaması yapılan daireler 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcılara pound bazında yüksek bir getiri garantisi sağlıyor.

Yıllık kira getirisi net yüzde 10 ve her sene enflasyon üzerinde yıllık kira artışı yapılıyor. Konutun bakim, onarım ve yönetim faaliyetlerinin kiralamayı yapan şirket tarafından karşılanıyor. Böylece yatırımcı kirasını kesintisiz olarak net %10 üzerinden elde etmiş oluyor. Ortalama kira artışlarına bağlı olarak dönem içerisinde sermaye kazançları hariç 25 yıllık kira gelirinizin yüzde 400'ünden fazlasını elde edebilirsiniz. Etik bir yatırım fırsatı sunan model, 10 yıldan kısa sürede kendini amorti edecek. Ayrıca, kişi toplumun en savunmasız kimselerine sağladığı konut ihtiyacı ile etik bir yatırım yapmış olduğunu bilerek mutlu oluyor. ‘’ ifadelerini kullandı.