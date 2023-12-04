GAGİAD Ödülleri 13’üncü kez başarıyı ödüllendirdi

1998 yılından bu yana her 2 yılda bir yapılan ve Gaziantep için çalışan, kente değer katan isim ve kurumların ödüllendirildiği GAGİAD Ödülleri’nin 13’üncüsü mülki idare ve yerel yönetim temsilcileri, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla Şehit Kamil Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül töreninde Gaziantep'in önemli liderleri, iş dünyasının öncü isimleri, kültür-sanat camiasından isimler ve genç yetenekler başta olmak üzere birçok isim Gaziantep'in kalkınmasına yaptıkları katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, açılış konuşmasında ödül alan herkesin GAGİAD için bir gurur ve mutluluk vesilesiolduğunu vurgulayarak, “Bu yıl 13’üncüsünü düzenlediğimiz ödül törenimizle kadim şehrimizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu ödüller, sadece bireylerin değil, aynı zamanda Gaziantep'in ve dolayısıyla ülkemizin başarı hikayelerini taçlandıran birer nişanedir. Cesaretle atılan ve başarıyla sonuçlanan tüm adımların gelecek nesillere ilham vermesini de hedeflediğimiz bu özel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. GAGİAD ailesi olarak, üyelerimizle birlikte şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine katkı sunmaya devam etmek için var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha gururla belirtmek istiyorum” dedi.

Ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Vali Yardımcıları İlker Eker ve Hüseyin Kaptan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Zeki Konukoğlu, Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanlarımız Nejat Koçer, Erhan Özmen, Yaşar Erturhan, Ertuğrul Teymur, Taner Özdurak, Bora Tezel, Geçmiş Dönem Kadınlar Kurulu Başkanlarımız Yeşim Erturhan ve Müge Tezel, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter’in de bulunduğu çok sayıda protokol ve davetli katılım sağladı.

Gece boyunca birbirinden değerli isimler, 18 farklı kategoride 21 ödül kazandı. Genç Yetenek kategorisinde Irmak Akıncı ve Kıvanç Sonsayar, Bilim kategorisinde Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Sanko Koleji öğrencileri Sude Naz Gülşen ile Ekin Asyalı, Kültür/Çevre kategorisinde Karkamış Antik Kenti Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, Sağlık kategorisinde Prof. Dr. Emre Balık ödül aldı. Eğitim kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ödüle hak kazanırken, Spor kategorisinde Takım olarak ALG Spor, Bireysel olarak ise Esra Karabağ ödüllendirildi. ARGE/Girişimci kategorisinde Novatech Tıbbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sanat kategorisinde Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, Sanat/Resim’de Gülay Karslıgil, Sanat/Müzik’te Abdullah Oğuz Sırmalı gibi isimler de ödül kazandı. Basın/Yayın kategorisinin kazananı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Edebiyat/Tarih’in Eyüphan Erkul, Yaşayan Tarih’in Mehmet Ali Macık, Sosyal Hizmetler’in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Gastronomi’nin Doğa Çitçi, Kadın Girişimci’nin Jülide Konukoğlu, Turizm’in Hışvahan’ın sahibi Mine Özmen olurken, GAGİAD Özel Ödülü kategorisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ödüllendirildi.