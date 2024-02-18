Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

2006 yılında hayata geçirilen Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile yanında bakımlarının sağlanmasını amaçlayan önemli bir sosyal destek programıdır. Bu yardım, aile bütünlüğünün korunmasına ve engelli bireylerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamaktadır.

Aylık Kullanıcı ve Ödeme İstatistikleri

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, program kapsamında aylık ortalama 560 bin kişiye destek sağlanmakta ve hak sahibi başına aylık ortalama 7 bin 608 lira ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler, tam bağımlı yakınlarına bakım sağlayan vatandaşlar için büyük bir maddi destek anlamına geliyor.

Yeni Düzenlemeler ve Artışlı Ödemeler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yeni düzenlemelerle artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi. Bu yeni düzenleme, yardımın daha etkin ve kapsayıcı olmasını hedefliyor.

2023 Yılı Ödeme Performansı

Göktaş'ın belirttiği üzere, 2023 yılında 116,2 milyar lira tutarında Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirilmiş, bu da devletin bu alana verdiği önemin altını çiziyor. Bu ödemeler, 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına büyük bir kolaylık sağlamıştır.