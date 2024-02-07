Emekliye bayram ikramiyesinde zam yapılacak mı ? Bakan açıkladı
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Bakan Işıkhan, milyonlarca emekliye bayramlarda verilen ikramiyelerle ilgili açıklamalarda bulunurken zam sinyali verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye verilebilecek bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamalarda bulunurken konuya dair yeşil ışık yaktı.
Işıkhan, konuyla ilgili olarak, "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Kaynak:
Ekonomi
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