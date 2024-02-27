Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ?

Yüzde 49,25 zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli şimdi bayram ikramiyelerini bekliyor. Bu yıl %50 zamla 3.000 TL olarak hesaplara yatacak emekli ikramiyelerinde ödeme takvimi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

TEKLİFİN GEÇMESİ İÇİN SON 2 GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 3.000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri kapsamında emekliler bu yıl toplam 6.000 TL ödeme alacak. Şimdi ise kanun teklifinin Meclis Kurulu’ndan 29 Şubat tarihine kadar geçmesi ve sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

İkramiyelere zam düzenlemesinin Mart’ın birinci haftasında Resmi Gazete’de yayımlanarak ilk ödemelerin 10 Nisan tarihindeki Ramazan Bayramı’ndan önce 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması amaçlanıyor. 16 Haziran tarihinde başlayacak Kurban Bayramı için de ödemelerin 10-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtiliyor.