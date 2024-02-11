Çanakkale'de arsa yatırımı artıyor

Özellikle pandemi sonrasında artan talep, Çanakkale'nin merkez köylerinde bulunan arazi fiyatlarını zirveye taşıdı. Lapseki, Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi, tarla 20 milyon-25 milyon, merkeze bağlı Batak Ovası bölgesinde ise 10 dönüm arsa, arazi, tarla ise 4-5 milyon gibi fiyatlardan satılıyor.

KONUT ALAMAYAN YATIRIMCI ARSAYA YÖNELİYOR

Konut fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki yükselişin de etkisiyle yatırımcıların bütçelerine uygun arsa ve tarlalara yönlendiğini söyleyen ARAGYD Kurucusu Dr. Av. Mert Van, “Konut fiyatlarının pik seviyeye ulaşması, insanların enflasyon karşısında paralarını koruma çabası, kredibilite ve deprem gibi nedenlerle yatay mimariye oluşan ilgi gibi birçok farklı nedenin bir araya gelmesiyle birlikte arsaya çok ciddi bir yönelim oluştu. Devletin altyapı yatırımı yapmayı planladığı, gelişmekte olan bölgelerden doğru fiyatlı arsa yatırımları yapmak için doğru bir zamandayız. Özellikle Çanakkale’de bu anlamda fırsat veren şehirlerin başında geliyor” dedi.

“SON 4 YILDA ARSA FİYATLARINDA YÜZDE 530 ARTIŞ YAŞANDI”

Arsa yatırımlarına olan ilginin artmasının temel nedenleri arasında, arsa yatırımlarının potansiyel getiri fırsatları, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ihtiyacı ve doğa içinde huzurlu bir yaşam arzusu yer alıyor. Son 4 yılda Türkiye geneli arsa fiyatlarında yüzde 530 artış yaşandığını ifade eden Van, arsa yatırımı için en çok fırsat veren bölgelerin; Kuzey Ege, Çanakkale, Kırklareli, Manisa ve Yalova, en çok yatırım yapılan bölgelerin ise Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve İzmir olduğunu belirtti.

TINY HOUSE ARSALARINA İLGİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Şehir yaşamının hızla artan kalabalığı, günlük hayatın koşuşturması ve stresi, insanları daha sakin, doğayla iç içe bir yaşam arayışına itiyor. Bu nedenle, birçok kişi arsa yatırımlarına yönelerek şehir yaşamının sıkıntılarından kaçmak ve daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak isterken, getiri potansiyeli yüksek olan arsa yatırımının kazançlı olması bilinciyle hareket ediyor. ARAGYD Kurucusu Dr. Av. Mert Van, “İnsanların doğal yaşama olan ilgilerinin artması sebebiyle, bu tarz kanunlara uygun arazilerin de kıymeti artmaktadır. Bu ilgiden dolayı Tiny House arazileri yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.” dedi. Altyapısı hazır TinyHouse arsaların avantaj sağladığından bahseden Van, “Tüm altyapının tek elden sağlanması sebebiyle kişilere düşen maliyet azalmaktadır. Aynı şekilde güvenlik, sosyal alan gibi hizmetlerin bulunmasından dolayı kişilere bir konfor alanı yaratması sebebiyle Tiny House arsalarına olan ilgi günden güne artmaktadır.” diye konuştu.

“ARSA, HER ZAMAN ALTIN VE KONUTA GÖRE DAHA FAZLA GETİRİ SAĞLIYOR”

Çanakkale özelinde imarlı arsaların metrekaresinin 1.000 TL’den başlayıp 60.000 TL’ye kadar arttığını belirten Van, “Arsa; 1/1000 uygulama imar planında olan ve üzerinde konut, otel, hastane gibi yapıların yapılabildiği yerlerdir. Arzı mümkün olmayan bir yatırım aracı olması sebebiyle doğru yerden ve doğru fiyatla alınan bir arsa her zaman altın ve konuta göre daha fazla getiri sağlıyor. Son 1 yılda konut satışları yüzde 17,5 azaldı ve 1 milyon 225 bin satış gerçekleşti. Konut dışı satış ise yüzde 3 artışla 1 milyon 723 bin olarak gerçekleşti” dedi.