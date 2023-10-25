Borsa İstanbul'da Halka Arz Hareketliliği: Otomotiv ve Turizm Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor

Halka arz sürecinde son dönemde dikkat çeken yenilikler ve hareketler yaşanıyor. Yatırım piyasası, bu büyük değişikliklere sahne olurken, yatırımcıların da kulağı bu gelişmelere çevrilmiş durumda. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına göz atalım.

Halka Arzda Yenilikler ve Beklenenler

Borsa İstanbul'da yaşanan halka arz hareketliliği devam ediyor. Bu süreçte, farklı sektörlerden birçok firma katılım gösterdi. Özellikle TAB Gıda'nın son halka arzının sonuçlanmasını bekleyen piyasada, yeni firmaların da bu alana dahil olma hazırlığında olduğu biliniyor.

Otomotiv ve Turizm Sektöründen Halka Arza Yeni Başvurular

Halka arz sürecinin hızla devam ettiği bu dönemde, otomotiv ve turizm sektörlerinden bazı firmalar da adını duyurmaya başladı. Özellikle Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş (Enderprise) gibi büyük firmaların Sermaye Piyasa Kurulu'na (SPK) başvuru yapması dikkatleri çekti.

Halka Arz Detayları ve İzahname Bilgileri

SPK'ya yapılan başvurunun hemen ardından, şirketin taslak izahname bilgileri paylaşıldı. Bu bilgilere göre, halka arz kapsamında 35.000.000 TL nominal değerli hisselerin eşit olarak dağıtılması planlanıyor. Bu süreci yönetecek olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, T1 - T2 bakiyesini kullanarak işlemleri gerçekleştirecek.

Halka Arza Dair Lot Bilgilendirmesi

Yeni halka arzın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ve taleplerin toplanması süreci yaklaşıyor. Bu kapsamda, sermaye artırımı için ayrılan lot sayısı 25.000.000 olarak belirlendi. Ek olarak, ortak satışta 10.000.000 lot ve ek ortak satışta 5.250.000 lot olmak üzere, toplamda 15.250.000 lotun dağıtımı yapılacak.