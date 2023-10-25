  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul'da Halka Arz Hareketliliği: Otomotiv ve Turizm Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor

Borsa İstanbul'da Halka Arz Hareketliliği: Otomotiv ve Turizm Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor

Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da Halka Arz Hareketliliği: Otomotiv ve Turizm Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor
Halka arz sürecinde son dönemde dikkat çeken yenilikler ve hareketler yaşanıyor. Yatırım piyasası, bu büyük değişikliklere sahne olurken, yatırımcıların da kulağı bu gelişmelere çevrilmiş durumda. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına göz atalım.

Halka arz sürecinde son dönemde dikkat çeken yenilikler ve hareketler yaşanıyor. Yatırım piyasası, bu büyük değişikliklere sahne olurken, yatırımcıların da kulağı bu gelişmelere çevrilmiş durumda. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına göz atalım.

Halka Arzda Yenilikler ve Beklenenler

Borsa İstanbul'da yaşanan halka arz hareketliliği devam ediyor. Bu süreçte, farklı sektörlerden birçok firma katılım gösterdi. Özellikle TAB Gıda'nın son halka arzının sonuçlanmasını bekleyen piyasada, yeni firmaların da bu alana dahil olma hazırlığında olduğu biliniyor.

Otomotiv ve Turizm Sektöründen Halka Arza Yeni Başvurular

Halka arz sürecinin hızla devam ettiği bu dönemde, otomotiv ve turizm sektörlerinden bazı firmalar da adını duyurmaya başladı. Özellikle Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş (Enderprise) gibi büyük firmaların Sermaye Piyasa Kurulu'na (SPK) başvuru yapması dikkatleri çekti.

Halka Arz Detayları ve İzahname Bilgileri

SPK'ya yapılan başvurunun hemen ardından, şirketin taslak izahname bilgileri paylaşıldı. Bu bilgilere göre, halka arz kapsamında 35.000.000 TL nominal değerli hisselerin eşit olarak dağıtılması planlanıyor. Bu süreci yönetecek olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, T1 - T2 bakiyesini kullanarak işlemleri gerçekleştirecek.

Halka Arza Dair Lot Bilgilendirmesi

Yeni halka arzın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ve taleplerin toplanması süreci yaklaşıyor. Bu kapsamda, sermaye artırımı için ayrılan lot sayısı 25.000.000 olarak belirlendi. Ek olarak, ortak satışta 10.000.000 lot ve ek ortak satışta 5.250.000 lot olmak üzere, toplamda 15.250.000 lotun dağıtımı yapılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!