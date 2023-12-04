Bakan Şimşek: Enflasyondaki Düşüş Cesaret Verici

Kasım ayında gözlemlenen çekirdek enflasyon oranlarındaki düşüş, ekonominin istikrar kazanmaya başladığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Eylül ayında %5,28 olan enflasyon oranı, Ekim ayında %3,72'ye ve Kasım ayında ise %1,96'ya gerilemiş durumda. Bu rakamlar, enflasyon oranlarında ciddi bir momentum kaybını ve ekonomik dengelenmenin sinyallerini veriyor.

Yıllıklandırılmış Enflasyon Hedefleri ve Uyum

Bakan Şimşek'in vurguladığı gibi, yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedefleri, Türkiye'nin ekonomik politikalarıyla uyumlu bir seyir izliyor. Bu durum, hükümetin enflasyonla mücadeledeki programını ve kararlılıkla uygulanan politikalarını destekler nitelikte.

Enflasyonla Mücadelede Süreç ve Kararlılık

Enflasyonla mücadele, hükümetin uzun vadeli ve sürekli bir çaba gerektiren bir süreç olarak ele aldığı bir konudur. Bakan Şimşek'in ifadelerine göre, bu mücadeledeki başarı, programın kararlılıkla uygulanmasına bağlı. Bu süreçte, ekonomik göstergelerin ve politikaların sürekli takip edilmesi ve gerektiğinde düzeltici adımların atılması önem taşıyor.