  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını bildirdi

Bakan Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını bildirdi

Yayınlanma:
Bakan Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını bildirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hedeflerle uyumlu şekilde arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Altın Fiyatlarındaki Son Durum: İslam Memiş’ten Önemli Tahminler
Altın Fiyatlarındaki Son Durum: İslam Memiş’ten Önemli Tahminler
Bankalar Bayram Sonrası Kesenin Ağzını Açıyor! Bu Bankalar Tam 52.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor!
Bankalar Bayram Sonrası Kesenin Ağzını Açıyor! Bu Bankalar Tam 52.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor!
Konut Kredisi Başvuruları Tekrar Açıldı! Ev Almak İsteyenler Hemen Başvursun!
Konut Kredisi Başvuruları Tekrar Açıldı! Ev Almak İsteyenler Hemen Başvursun!
0-2-4-6-8 Son Rakamları Olanlara Özel 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlıyor!
0-2-4-6-8 Son Rakamları Olanlara Özel 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlıyor!
Genç turizmcilerden yerli turist hamlesi
Genç turizmcilerden yerli turist hamlesi
Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız
Şekerbank’tan 48 ay vadeli finansman
Şekerbank’tan 48 ay vadeli finansman