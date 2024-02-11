Araç kiralamak mı yoksa satın almak mı daha mantıklı?

Araç sahibi olmak geçmişte bir lüks gibi görünürken günümüzde anlayış biraz daha farklı. Artık araç bir lüksten ziyade bir ihtiyaç olarak görülüyor. Yatırım yapmak isteyen tüketiciler, ihtiyaçlarını da giderebilmek adına araç satın almaya yöneliyor. Fakat bazı dönemlerde araç satın almaktansa araç kiralamak daha avantajlı oluyor.

Mevduat faiz oranları yüksekken araç kiralamak daha avantajlı

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN adına araç satın almayı düşünenleri bilgilendiren ENUYGUN Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, ‘’İlk etapta araç satın almak yatırım yapmak adına çok avantajlı görünse de tüketicilerin bunun yerine tercih edebileceği başka bir yöntem var. Mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde araç satın alınacak parayı mevduat hesabına yatırıp araba ihtiyacını araç kiralama seçeneğini değerlendirerek gidermek daha kârlı oluyor” dedi.

Bu yöntemle ayda 26.050 TL’ye varan kâr elde etmek mümkün

Sağlam, ‘’Araç kiralamak mı yoksa satın almak mı daha avantajlı sorusunu detaylıca inceleyebilmek için Türkiye’ de en fazla satışı bulunan bir aracı örnek alalım. Bu aracın fiyatı şu an 1.103.900 TL’den başlıyor. Yani bu aracı satın almak isteyen kişilerin ek masraflar hariç minimum 1.103.900 TL’si olmalı. Bu parayı direkt araba satın almaktansa mevduat hesabına yatıran kişiler 32 gün vadede 41.300 TL’ye varan getiri elde edebiliyor. Bu aracı 32 günlük kiralamak ise 15.250 TL’den başlıyor. Yani araç satın almaktansa parasını mevduata yatırıp araç kiralayan bir kişi şu an 32 günde 26.050 TL kâr edebiliyor. Tabi bu kış döneminde bu şekilde. Yaz döneminde araç kiralama fiyatlarının artması ile bu fark kapanacaktır” dedi.

Kasko masrafı yok, Zorunlu Trafik Sigortası masrafı yok!

Bu hesaplamaya kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası maliyetleri eklendiğinde araç kiralamanın avantajının çok daha arttığını belirten Sağlam şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Yeni bir araç alındığında mutlaka Zorunlu Trafik Sigortası ve tercihe bağlı olarak da kasko yaptırılması gerekiyor. Tüm bu sigortalar için ödenecek masraflar ortalama 15.000 TL tutarken bir de araç kaydını üstüne almak için ödenmesi gereken masraflar oluyor. Ayrıca aracın bakım masrafı da bu hesaba katılmalı. 2023 yılında araçların 2. el değeri oldukça yüksekti ancak 2024 yılında araç satın alma bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle sıfır aldığınız bir araç zaman içinde değer kaybedebilir.’’

‘’Kısacası mevduat faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde ana parayı mevduat hesabına yatırıp araç kiralamak birçok açıdan daha avantajlı oluyor” diyen Sağlam, güncel mevduat faiz oranlarının ENUYGUN Finans üzerinden takip edilebileceğini de sözlerine ekledi.