Altın Yatırımcıları Dikkat: ONS Altın Yükselişte: Peki, Gram Altında Durum Ne?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, yatırımcılar hangi adımları atmalı? Altın yükselişte mi, yoksa bir düşüş mü bekleniyor? Altın yatırımında son dönemde yaşanan gelişmeler ve fiyatların gelecekteki seyri hakkında bilmeniz gerekenler.

Altının Son Durumu: Yükseliş Devam Ediyor

Altın piyasası, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte son üç haftada yükseliş trendini sürdürüyor. Özellikle ONS altın, son günlerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son verilere göre, altın 1968-1978 dolar bandında işlem görüyor ve yüzde 0,39 artışla 1977 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz Perspektifinden Altın

Teknik analiz uzmanlarına göre, altının ons fiyatı için 2000 ve 2020 dolar seviyeleri direnç noktası olarak belirlenirken, 1960 ve 1940 dolar seviyeleri ise destek noktası olarak işaret ediliyor. Bu bilgiler, yatırımcıların alım-satım kararlarını şekillendirirken dikkate alabileceği kritik seviyeleri ortaya koyuyor.

Dünya Gündemi ve Altın Fiyatlarına Etkisi

Uzmanlar, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ve tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcıların gözünde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Çatışmaların geniş alanlara yayılma riskinin azalması, altın başta olmak üzere kıymetli metallerin ve emtiaların fiyatlarına olumlu etkide bulunuyor.

Gram Altın: Rekor Seviyede Dalgalanma

Gram altın yatırımcıları için önemli bir dönem. Ons altın ve dolar kuruyla paralel hareket eden gram altın, rekor seviyesini 1804 lira ile tazeledi. Ancak, son fiyatlamalarda 1789 lira seviyelerinde alıcı buldu. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise sırasıyla 2.930 lira ve 11.980 lira seviyelerinde.