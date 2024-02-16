Aile ve Gençlik Fonu'na Büyük İlgi: Genç Çiftlere Destek Fırsatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve genç çiftlerin yuva kurmalarını desteklemeyi amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu, gençler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, fon, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan gençler arasında popüler hale geldi.

Gençlerin Hayallerine Katkı Sağlayan Fon

Cumhurbaşkanının gençlere yönelik vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu, gençlerin yuva kurma süreçlerini kolaylaştırmak ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Bakan Göktaş, fonun gençlere sunduğu olanaklardan ve pilot bölge olarak seçilen deprem bölgesindeki genç çiftlerin gösterdiği yoğun ilgiden bahsetti.

Fona Gösterilen Yoğun İlgi ve Başvurular

Bakanlık, fonun tanıtımı ve başvuru süreçlerini kendi internet sitesi üzerinden yürütüyor. Bakan Göktaş'ın belirttiğine göre, fonun tanıtımının ilk gününden itibaren 1112 genç çift başvuruda bulundu. Bu başvurular, fonun gençler arasında ne kadar popüler olduğunun ve onların projelerini hayata geçirme konusunda ne kadar hevesli olduklarının bir göstergesi.

Gençlerin Projelerine Destek ve Fonun Geleceği

Aile ve Gençlik Fonu, genç çiftlerin kendi projelerini hayata geçirmelerine olanak tanıyarak, onların topluma katkıda bulunmalarını ve ekonomik olarak bağımsız hale gelmelerini hedefliyor. Bakan Göktaş, fonun sağladığı desteğin ülke için yararlı pek çok projenin hayata geçirilmesine vesile olacağına inandığını belirtti.

Bakan Göktaş, fona gösterilen ilgi ve alakadan ötürü tüm gençlere teşekkürlerini iletti. Aile ve Gençlik Fonu'nun genç çiftlere sunduğu fırsatlar, onların hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına ve kendi geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Bu girişim, gençlerin toplumsal ve ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlayarak, onların daha parlak bir geleceğe adım atmalarını destekliyor.