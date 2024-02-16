2024 Türkiye Konut Piyasası Raporu: Satılık ve Kiralık Konutlarda Fiyatlar Neden Geriliyor?

Türkiye'nin konut piyasasında son dönemlerde yaşanan gelişmeler, hem satılık hem de kiralık konutlar açısından önemli değişikliklerin habercisi oldu. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) işbirliği ile hazırlanan son rapor, bu değişiklikleri detaylı bir şekilde inceliyor.

Konut Fiyatlarındaki Güncel Eğilimler

Rapora göre, Türkiye genelinde reel konut satış fiyatlarında son 7 aydır devam eden bir düşüş söz konusu. Bu düşüş, yıllık bazda ortalama %5,5 olarak kaydedilmiş, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise bu oranlar daha da belirginleşmiş. İstanbul'da %10,9, İzmir'de %7 ve Ankara'da %3,5 düzeyinde bir gerileme yaşanmış.

Reel Konut Fiyat Endeksi

2020 Mayıs ayından bu yana yükselişte olan reel konut fiyat endeksi, son altı aydır gerileme eğiliminde. Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla 8,7 puanlık bir düşüşle 177,7 seviyesine gerilemiş. Bu dönemde enflasyon oranı yaklaşık %6,7 olurken, konut fiyat artışı %1,7 ile sınırlı kalmış.

Büyük Şehirlerdeki Durum

Üç büyük şehirde de reel satış fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ocak ayında, bir önceki aya göre reel konut fiyatlarında gözle görülür azalmalar yaşanmış.

Yıllık Değişim ve Arz-Talep Dinamikleri

2022 Ağustos'unda %65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı, sonraki aylarda hızlı bir düşüşe geçmiş. Özellikle büyük depremin etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar, sonrasında tekrar düşüşe geçmiş. Satılık konut arzı ve talebinde değişiklikler yaşanırken, kiralık konut piyasasında ise mevsimsel etkilerin önemli olduğu görülmekte.

Kiralık Konut Piyasası

Reel kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı da giderek yavaşlıyor. Kiralık konut ilan sayısında ise ülke genelinde ve büyük şehirlerde farklı eğilimler gözleniyor. Mevsimsel etkiler, kiralık konut talebinde belirgin değişimlere yol açıyor.

Bu analizler, Türkiye'deki konut piyasasının dinamiklerini ve son dönemde yaşanan önemli değişiklikleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Hem satılık hem de kiralık konutlar açısından piyasadaki eğilimler, potansiyel alıcılar ve yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.