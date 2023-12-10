2024 Asgari Ücreti İçin Kritik Görüşmeler Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2024 yılının başlamasıyla birlikte, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek olan asgari ücretin yeni düzeyinin belirlenmesi süreci hız kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı ilk toplantı, tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Bu toplantı, doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

Yeni Asgari Ücretin Belirlenme Süreci

Bu sürecin resmi olarak başlamasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil etti. Toplantının en dikkat çeken noktalarından biri, TÜRK-İŞ heyetindeki dört işçinin katılımı oldu. Bu, önceki yıllara göre bir ilk olarak kaydedildi.

İşçi ve İşverenin Talepleri

İşçi tarafının temsilcisi TÜRK-İŞ, insan onuruna yakışır bir asgari ücret talep ederken, TİSK, asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. Her iki tarafın da vergi indirimi konusunda mutabık olduğu görülüyor, bu da gelecek dönemdeki ücret politikalarına yön verebilir.

Asgari Ücretin Belirlenme Yöntemi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekiptir. Bu komisyon, yasa gereği belirlenen tarihlerde toplanarak yeni asgari ücreti belirliyor. Karar, oy çokluğuyla alınıyor ve oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu geçerli sayılıyor.

2023 Yılı Asgari Ücret Rakamları

2023 yılında asgari ücret, brüt olarak 13 bin 414 lira 50 kuruş, net olarak ise 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanmaktadır. İşverene toplam maliyet ise bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruşu bulmaktadır. Bu rakamlar, önceki yıllarla karşılaştırıldığında önemli bir artışı gösteriyor.

Son 10 Yılın Asgari Ücret Değişimi

Asgari ücretin son 10 yılda gösterdiği değişim, ekonomik koşulların ve iş piyasasının dinamiklerinin bir yansımasıdır. 2014 yılından itibaren her yılın net ve brüt asgari ücret rakamlarının yanı sıra işverene maliyeti de dikkate alındığında, sürekli bir artış eğilimi göze çarpmaktadır.

2023 yılı başında 8 bin 506 liraydı

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu: