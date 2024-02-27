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10 ilde market denetimi

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10 ilde market denetimi
Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakanlık ekiplerince Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

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