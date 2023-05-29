Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gemlik'te yüzde 50.71 oy alarak birinci oldu.

Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, "Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, ilçemizde Türkiye ortalamasının yüzde 2.88 puan üzerinde oy aldı." dedi.

Aksu açıklamasında, seçim takviminin açıklandığı günden bu yana yoğun bir dönem gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçemizin tüm mahallelerine, tüm sokaklarına gittik. On binlerce hemşehrimizin elini sıktık, projelerimizi anlattık. Öte yandan özellikle sosyal medya kanallarında etkileşimlerimizi arttırarak birebir ulaşamadığımız seçmenlerimize internet aracılığıyla ulaşmaya çalıştık. Ülke çapında arzu ettiğimiz sonuca ulaşamasak da ilçemizde önemli bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Gemlik'te, 40 bin 87 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50.71 ile yarışı önde tamamladı. Kılıçdaroğlu, birinci turda 37 bin 581 oy alarak yüzde 45.88 ile yarışı ikinci tamamlamıştı. İkinci turda Gemlik'te oylarını 2506 arttıran Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 1118 oy fark attı. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, ilçemizde Türkiye ortalamasının yüzde 2.88 puan üzerinde oy aldı. Oy tercihini bizden yana kullanan tüm Gemliklilere teşekkür ederiz" dedi.

Aksu, mücadelelerinin sona ermediğini kaydetti. BURSA (İGFA)