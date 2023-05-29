Televizyon dünyasının heyecanla beklenen günü geldi çattı! 29 Mayıs Pazartesi, televizyon ekranlarında sizleri büyüleyecek dizi, film ve programlarla dolu bir yayın akışına sahne olacak. Gözler TGRT, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlara odaklanmış durumda. Siz de keyifli bir akşam geçirmek ve ekrana kilitlenmek için merakla beklenen bu programları kaçırmayın!

ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bugün hangi ilginç olayları masaya yatıracak? TV8'in fenomen yarışması "Survivor 2023"de bu hafta nasıl bir mücadele yaşanacak? Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinin bu akşamki bölümünde Gamze ve Ömer'in aşkı hangi sınavlardan geçecek?

Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenmek için 29 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarını yakından takip edin. TGRT, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi kanalların yayın akışı, sizi büyüleyecek programlarla dolu olacak. Keyifli bir akşam geçirmek ve unutulmaz anlara tanıklık etmek için hazır olun!

TGRT 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

06:00 Haber

07:00 Cem Küçük ile Günaydın Türkiye

10:00 Bilmedikleriniz

11:30 Emlak Dünyası

12:45 Hakan Dede ile Spor Ekonomi

13:00 Gün Ortası

13:30 Gündem Ekonomi

16:30 Hakan Dede ile Spor Bülteni

18:00 Gündem

19:45 Tuna Öztunç ile TGRT Ana Haber

21:00 Gündem Özel

23:00 Orkun Yazgan ile Son Nokta

02:30 Gecenin İçinden

KANAL D 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

07:00 Seçim Özel

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Camdaki Kız

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Çöpçüler Kralı

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:00 Güzel Günler

ATV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ

22:00 Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ

00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV8 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

STAR TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Yerli Dizi

FOX TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tetikçinin Oğlu

02:00 Adım Farah

04:15 Kamera Arkası

TRT 1 29 MAYIS YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Savaşın Efsaneleri

01:00 Yürek Çıkmazı

04:25 Seksenler

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