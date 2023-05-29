Televizyon dünyasının heyecanla beklenen günü geldi çattı! 29 Mayıs Pazartesi, televizyon ekranlarında sizleri büyüleyecek dizi, film ve programlarla dolu bir yayın akışına sahne olacak. Gözler TGRT, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlara odaklanmış durumda. Siz de keyifli bir akşam geçirmek ve ekrana kilitlenmek için merakla beklenen bu programları kaçırmayın!
ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bugün hangi ilginç olayları masaya yatıracak? TV8'in fenomen yarışması "Survivor 2023"de bu hafta nasıl bir mücadele yaşanacak? Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinin bu akşamki bölümünde Gamze ve Ömer'in aşkı hangi sınavlardan geçecek?
Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenmek için 29 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarını yakından takip edin. TGRT, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi kanalların yayın akışı, sizi büyüleyecek programlarla dolu olacak. Keyifli bir akşam geçirmek ve unutulmaz anlara tanıklık etmek için hazır olun!
TGRT 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 06:00 Haber
- 07:00 Cem Küçük ile Günaydın Türkiye
- 10:00 Bilmedikleriniz
- 11:30 Emlak Dünyası
- 12:45 Hakan Dede ile Spor Ekonomi
- 13:00 Gün Ortası
- 13:30 Gündem Ekonomi
- 16:30 Hakan Dede ile Spor Bülteni
- 18:00 Gündem
- 19:45 Tuna Öztunç ile TGRT Ana Haber
- 21:00 Gündem Özel
- 23:00 Orkun Yazgan ile Son Nokta
- 02:30 Gecenin İçinden
KANAL D 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 07:00 Seçim Özel
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Veda Mektubu
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 22:45 Çöpçüler Kralı
- 00:30 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Güzel Günler
ATV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ
- 22:00 Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ
- 00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panorama
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
STAR TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:15 Yerli Dizi
FOX TV 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:30 Tetikçinin Oğlu
- 02:00 Adım Farah
- 04:15 Kamera Arkası
TRT 1 29 MAYIS YAYIN AKIŞI
- 06:10 Adını Sen Koy
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Kalk Gidelim
- 15:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:15 Savaşın Efsaneleri
- 01:00 Yürek Çıkmazı
- 04:25 Seksenler
Yenigün Haber Merkezi