27 Mayıs Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 27 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 27 Mayıs Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
27 MAYIS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:30 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yabancı Sinema Köpek Balığı İstilası 2
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
05:00 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema Sultan
23:30 Yabancı Sinema Sultan
02:45 Ömer
05:15 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:30 Ege’nin Hamsisi
11:00 Tek Yürek 04.17
11:25 Al Sancak
14:15 Yürek Çıkmazı
17:39 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Hayallerinin Peşinde
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:20 Hayallerinin Peşinde
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda