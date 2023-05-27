27 Mayıs Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 27 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 27 Mayıs Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

27 MAYIS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI



06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:30 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yabancı Sinema Köpek Balığı İstilası 2

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri



SHOW TV YAYIN AKIŞI



06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI



07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:30 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yabancı Sinema Sultan

23:30 Yabancı Sinema Sultan

02:45 Ömer

05:15 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI



06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:30 Ege’nin Hamsisi

11:00 Tek Yürek 04.17

11:25 Al Sancak

14:15 Yürek Çıkmazı

17:39 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

18:00 Hayallerinin Peşinde

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:20 Hayallerinin Peşinde





TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda