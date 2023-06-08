Çaykur'dan çay fiyatlarına %43 oranında zam yapıldı. Peki Çaykur güncel fiyat listesi nasıl? Çaykur çay ne kadar oldu? 1 kilogram tiryaki çay ne kadar oldu? İşte 2023 Çaykur güncel zamlı çay fiyatları...

1 Kilogram Çaykur Tiryaki Çay Ne Kadar Oldu?

1 kilogramlık Çaykur Tiryaki çayın fiyatı 95.95 TL iken güncel fiyat listesinde fiyatı, 138.38 TL'ye yükseldi.

Çaykur Güncel Fiyat Listesi

Çaykur Tiryaki 1 Kg: 138.38 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg: 141.54 TL

Çaykur Tomurcuk Çayı 125 G: 22,90 TL

Çaykur Filiz Çay 500 G: 46,95 TL

Çaykur Demlik Poşet Çay 40'lı: 200 30,45 TL

Çaykur Yeşil Çay Bardak Poşet 25'li : 11,45 TL

Çaykur Burcum Yeşil Çay 100 G: 24,95 TL