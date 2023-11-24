  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Yalova'da zincirleme trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Yalova'da zincirleme trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Yalova'da zincirleme trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı
Armutlu ile Bursa'nın Gemlik ilçesi arasında yolcu taşıyan M.E. idaresindeki 77 ACN 129 plakalı minibüs, Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü mevkisinde karşı yönden gelen D.B'nin kullandığı 44 AP 9572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüse, Ö.G. yönetimindeki 77 BA 901 plakalı tır çarptı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Armutlu ile Bursa'nın Gemlik ilçesi arasında yolcu taşıyan M.E. idaresindeki 77 ACN 129 plakalı minibüs, Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü mevkisinde karşı yönden gelen D.B'nin kullandığı 44 AP 9572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüse, Ö.G. yönetimindeki 77 BA 901 plakalı tır çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan kadın yolcular S.B. ve G.Ö. ile minibüstekilerden İ.S. ve Y.Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
AFAD Başkanı Memiş: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
AFAD Başkanı Memiş: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor