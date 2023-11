Vanlı çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

Seyir Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte kentteki anaokullarından getirilen 100 öğrenci, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak istediklerini söyledi.

Gazze'de şiddetli saldırılar sonucu her gün çocukların hayatını kaybettiğini hatırlatan Say, şöyle konuştu:

"Bugün çocuklarımız, kardeşlerini birer balon uçurarak hatırlamak, anılarını yaşatmak istedi. Yaklaşık 50 gündür İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'den bahsediyoruz. Hemen her gün, her an tüm dünyanın bugüne kadar şahit olduğu en ağır tabloyu, en ağır fotoğrafları görüyoruz. Biz de buna çocuklarla birlikte duyarsız kalmak istemedik. Yüz çocuk, Gazze'deki kardeşlerini andı."