  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Van'da Togg deneyimi

Van'da Togg deneyimi

Yayınlanma:
Van'da Togg deneyimi
Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösterdi. Valilik bahçesinde kurulan merkezde, Togg'un T10X modelinin "Gemlik mavisi", "Oltu siyahı" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki araçları yer aldı.

Van'da kurulan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösterdi. Valilik bahçesinde kurulan merkezde, Togg'un T10X modelinin "Gemlik mavisi", "Oltu siyahı" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki araçları yer aldı.

Yarından itibaren tanıtımına başlanacak araçları görmek için merkeze gelen vatandaşlar, görevlilerden bilgi almaya çalıştı.

Togg'u inceleyen kent sakinlerinden Aytekin Aytürk, heyecanla merkezin açılmasını beklediğini ifade etti.

Aracın yapısını ve renklerini çok beğendiğini dile getiren Aytürk, "Devletimiz böyle bir araç yaptığı için çok gururluyuz. Bu zamana kadar hep yabancıların araçlarını alıyorduk. Artık yerli ve milli aracımız var. Merkez yarın açılacak. Tekrar görmeye geleceğim. Aracın dijital yapısını ve içeriklerini çok merak ediyorum." diye konuştu.

Yarın açılacak merkezde, haftanın 7 günü tanıtım gerçekleştirilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Edirne'de Hüzün! Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi
Edirne'de Hüzün! Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi
Samsun'a 10 yeni tramvay geliyor
Samsun'a 10 yeni tramvay geliyor
Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı
Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı
Sivas'ta feci kaza: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Sivas'ta feci kaza: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu