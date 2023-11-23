  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 412 gram sentetik uyuşturucu, 149 yeşil reçeteye tabi hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 56 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 Kişi hayatını kaybetti
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Denizli'de korkutan kaza: 20 turist yaralandı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Kocaeli’nde bu kış kimse üşümeyecek
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Şile Yolu'nu rahatlatacak kavşak inşaatı başladı
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor