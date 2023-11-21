Tunç Soyer 2019'daki seçim vaatlerinin başarı oranını duyurdu

zmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2023 yılları arasındaki projelerini içeren “Söz Verdik Yaptık” kitapçığı, Başkan Soyer’in İzmir’deki başarı karnesini gösteriyor. Kitapçığın içerisinde Soyer’in seçim vaatlerinde yer almayan fakat İzmir’in gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek için Başkan Soyer döneminde hayata geçirilen 15 ek projeye dair bilgiler de bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019 yılında “Cemre Projeleri” ismiyle yayınlanan seçim beyannamesinde yer alan projeler kapsamında, bugüne kadar yapılanların paylaşıldığı kitapçık tuncsoyer.com.tr adresinde yayınlandı. Kitapçıkta 7 ana hedef altında paylaşılan projeler, Başkan Soyer’in görev süresince İzmir’deki başarı karnesini ortaya koyuyor. Buna göre, göreve gelirken söz verdiği 165 projenin 144’ünü tamamlayan Başkan Soyer, yüzde 87 başarı oranına sahip. COVID 19 Pandemisi, deprem, küresel iklim krizi gibi nedenlerle İzmir’in değişen ihtiyaçlarına dair ürettikleri 15 ilave proje olduğunun altını çizen Başkan Soyer, görev süresi boyunca yaptıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını verilerle ortaya koyuyor.

Her şeyden önce Güvenli Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirlilere seslendiği bir giriş yazısıyla başlayan kitapçıkta ilk başlık Güvenli Yaşam. Depremde evlerin yıkılmadığı, vatandaşların yaşamını kaybetmediği, iklim krizi ve kuraklık gibi küresel sorunlar karşısında dirençli bir İzmir için yapılan çok sayıda yenilikçi ve somut adımın aktarıldığı kitapçık, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinden ulaşım konusunda yapılan yatırımlara kadar birçok çalışmayı içeriyor. Bu projeler arasında kooperatifçilik modeliyle büyüyen kentsel dönüşüm hamlesi ve İzmir Körfezi’ndeki koku sorununu tamamen sonlandıran Yaşayan Körfez Seferberliği dikkat çekiyor.

“İzmir’i demir ağlarla öreceğiz”

Başkan Tunç Soyer’in “İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” sözü kapsamında yürüttüğü faaliyetler, kitapçığın büyük ilgiyle karşılanan başlıkları arasında. Kitapçıkta İzmir tarihinin en büyük metro yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Tunç Soyer, 3 hattın yapımının aynı anda başladığını ve her geçen gün artan maliyetlere rağmen bu hatlardan ikisinin yakında hizmete açılacağını ifade ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 Cumhuriyet kalesi

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir.” sözünden ilhamla Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de 100 Cumhuriyet kalesi inşa etmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Tunç Soyer, bu yolda 3 kaleyi daha şimdiden İzmir’e kazandırdıklarını vurguluyor. İzmir’de refahı ve adaleti büyütme hedefiyle açılan Cumhuriyet kaleleri arasında Şaşal Su Fabrikası, Bayındır Süt Fabrikası ve şehrin döngüsel ekonomisini büyüten İzDönüşüm Tesisi bulunuyor.

“İzmir biziz!”

Seçim döneminde vadettiği 165 projenin 144’ünü ve değişen ihtiyaçlara yönelik 15 ilave projeyi İzmir’e sunmanın gururunu yaşadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “Çok gururluyuz. 2019 yılında yola çıkarken İzmir’e 165 proje sözü vermiştik. Ülkemizde her geçen gün katlanarak artan ekonomik krize rağmen İzmir için 144 projemizi bir bir hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bu yüzde 87 başarı demek. İzmirliler, bunların hepsini şeffaf bir şekilde kitapçığımızda görebilir. Artan maliyetler ve mevzuattan kaynaklanan engeller nedeniyle söz verdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz 7 projemiz var. Fakat seçim vaatlerimizde yer almayan 15 projeyi başlattık ve tamamladık. Yaptıklarımızla İzmir’de güvenli bir yaşamı teminat altına aldık. Bugüne kadar hiç yapılmamış ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan Körfez Seferberliği ile İzmir Körfezi’nde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir Tarımı’nda kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. Bunların hiç birisini tek başıma ben yapmadım. 4 buçuk milyon İzmirli birlikte başardık. İzmir'e daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'e hizmet etmekten ve onu daha güzel bir kent haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir biziz.”