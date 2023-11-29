Tramvay hattı durağına 78 araçlık otopark

İzmit Karayolu Sokakta 78 araç kapasiteli açık otopark yapımına başlandı. 1. etabı tamamlanan otoparkın 2. etabında yağmursuyu hattı ve aydınlatma imalatları tamamlanırken kazı çalışmaları sürdürülüyor. Akçaray tramvay hattının Plajyolu durağının yanında yer alan ve beton zemine sahip açık otoparkın çizgileri çizilecek. Otoparkın önünde yer alan ve binder asfalt serimi yapılan Karayolu Sokağa da aşınma asfalt serimi yapılacak.

ŞEHİR MERKEZİNE KOLAY ULAŞIM

Akçaray tramvay hattının Plajyolu durağı önünde yapımına başlanan otopark ile ilçe merkezine gidecek vatandaşlar şehir merkezine girmeden araçlarını otoparka bırakarak raylı sistemle ulaşım imkânına kavuşacak. D-100 üzerindeki üstgeçitle de Kuruçeşme merkeze yaya olarak gidilebilecek. Alanda beton döküm işlemi tamamlanırken projenin 2. etabında kazı çalışmaları yapılıyor. 78 araç kapasiteli yeni otoparkın tamamlanmasıyla bölgede parklanma ihtiyacı giderilmiş olacak.