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Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi

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Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Trabzon'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde hizmet veren TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Trabzon'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde hizmet veren TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Botu ziyaret etmek için sabah saatlerinden itibaren çocuklarıyla Faroz Limanı'na gelen vatandaşlar, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görevli askerler tarafından vatandaşlara bot hakkında bilgi verildi.

Öte yandan Faroz Limanı'ndaki balıkçıların, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla taka ve gırgırlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek denize açıldığı görüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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