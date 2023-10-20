  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi yaralandı
Murat Gün (22) idaresindeki 06 BTF 285 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Dökmetepe mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki elektrik direğine çarptı.

Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat Gün (22) idaresindeki 06 BTF 285 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Dökmetepe mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sibel (25) ve Emine Azra Gün (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Altın Dönüşüm: Kumbaranızdaki Madeni Paralarla Kazanç Sağlayın
Altın Dönüşüm: Kumbaranızdaki Madeni Paralarla Kazanç Sağlayın
Edirne'de Hüzün! Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi
Edirne'de Hüzün! Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi
Samsun'a 10 yeni tramvay geliyor
Samsun'a 10 yeni tramvay geliyor
Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı
Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı
Sivas'ta feci kaza: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Sivas'ta feci kaza: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Doğu'da 4 ilde protesto edildi