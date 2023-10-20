Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi yaralandı
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Murat Gün (22) idaresindeki 06 BTF 285 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Dökmetepe mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki elektrik direğine çarptı.
Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Murat Gün (22) idaresindeki 06 BTF 285 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Dökmetepe mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sibel (25) ve Emine Azra Gün (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yurttan