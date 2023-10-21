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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı

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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 112 obje ve 85 sikke ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.T. V.T. ve U.B. gözaltına alındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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