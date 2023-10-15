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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:76 obje ve 312 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ç.G'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje, 312 sikke, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ev sahibi Ç.G. gözaltına alındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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