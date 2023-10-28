  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Tavşan Adası'nda Cumhuriyet Dalışı yapıldı

Tavşan Adası'nda Cumhuriyet Dalışı yapıldı

Yayınlanma:
Tavşan Adası'nda Cumhuriyet Dalışı yapıldı
Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Tavşan Adası açıklarında, 29 metre derinlikte 10 kişilik dalgıç ekibiyle 23 dakikalık dalış gerçekleştirdi.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Tavşan Adası açıklarında, 29 metre derinlikte 10 kişilik dalgıç ekibiyle 23 dakikalık dalış gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin çabaları ve Cumhurbaşkanlığı kararınca Marmara Denizi'nde "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen, Türkiye'nin ilk ve tek mercan nakillerinin gerçekleştirildiği Tavşan (Neandros) Adası'nda Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Cumhuriyet Dalışı" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 29 metre derinlikte 10 kişilik ekiple 23 dakikalık dalış yapılarak "29.10.23" konsepti oluşturuldu.

Dalgıçlar, mavi sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor
Kocaeli'de 20 bin Türk Bayrağı dağıtılacak
Kocaeli'de 20 bin Türk Bayrağı dağıtılacak
Deprem bölgesindeki kadın üreticilerden 100’üncü yıl dayanışma paketi
Deprem bölgesindeki kadın üreticilerden 100’üncü yıl dayanışma paketi
Bandırma'da vefa gecesi...
Bandırma'da vefa gecesi...
Egeli Üreticiler, Korunmaya Muhtaç Hayvanlara Destek Oluyor
Egeli Üreticiler, Korunmaya Muhtaç Hayvanlara Destek Oluyor