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Şırnak'ta kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor

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Şırnak'ta kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, belediye dalgıç ve polis ekiplerince dün nehirde başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilmesinin ardından sabah yeniden başlandı.

Tatvan'dan gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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