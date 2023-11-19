Şırnak'ta kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç gün önce kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.