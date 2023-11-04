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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 29 kişi yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 29 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 435 gram sentetik uyuşturucu, 285 sentetik ecza hapı, 106,66 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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